Zaradi obnove cestišča v sredo in četrtek zapora na cesti med Kočevjem in Faro

Kočevje/Kostel, 6. maja - Zaradi preplastitve vozišča je v sredo in četrtek predvidena popolna zapora na delu glavne ceste med Kočevjem oz. Livoldom in Faro pri Kostelu oz. mejnim prehodom Petrina. Cesta bo popolnoma zaprta na odseku skozi naselje Morava, so sporočili z direkcije za infrastrukturo. Obvoz bo prek Kočevske reke.