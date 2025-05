Ob ankaranski vojašnici gradijo ponton in privez za ladjo Triglav

Ankaran, 6. maja - Slovenska vojska ob ankaranski vojašnici gradi plavajoči ponton in privez za vojaško ladjo Triglav, ki je še brez lastnega priveza. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci v Ankaranu, je ladja še vedno na prenovi in nadgradnji v Šibeniku. Letošnjo slovesnost ob dnevu Slovenske vojske bo sicer gostil Koper.