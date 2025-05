Na protestu osebnih asistentov vlado pozvali k zakonski ureditvi področja

Ljubljana, 6. maja - V Sindikatu osebne asistence in Zvezi svobodnih sindikatov so na današnjem protestu vlado pozvali k zakonski ureditvi statusa delavcev za osebne asistente, profesionalizaciji asistence ter povečanju vladnih sredstev za izvajanje osebne asistence. Brez izpolnjenih zahtev asistentom grozi nadaljnja deprofesionalizacija in prekarizacija, so opozorili.