Občina Pivka ob občinskem prazniku poudarja predvsem vlaganja v ceste

Pivka, 6. maja - V Občini Pivka so v zadnjem letu največjo pozornost namenili obnovi cestne infrastrukture in načrtovanju gradnje novih cest. Precejšnja proračunska sredstva so namenjena rekonstrukciji lokalnih cest, intenzivno potekajo tudi priprave na gradnjo pivške obvoznice ter navezovalnih lokalnih cest.