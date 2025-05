Filozof Božidar Debenjak dopolnil 90 let

Ljubljana, 7. maja - Filozof in prevajalec Božidar Debenjak danes praznuje 90 let. Posvečal se je Karlu Marxu in Friedrichu Engelsu ter obravnavo njunih del vpeljal v študij na ljubljanski Filozofski fakulteti, kjer je predaval do upokojitve in bil večkrat njegov predstojnik. Na prevajalskem področju je poleg filozofskih del zapustil prevod Slave vojvodine Kranjske.