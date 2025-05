V Cerknem so se razmere ponoči umirile

Ljubljana, 6. maja - V Cerknem, kjer so v ponedeljek popoldne zaradi naraščanja hudourniške reke Cerknice sprožili sireno za splošno nevarnost, so se zvečer razmere umirile. Vodja intervencije v PGD Cerkno Sašo Tušar je danes zjutraj za STA povedal, da so intervencijo opolnoči zaključili, razmere pa spremljajo še naprej.