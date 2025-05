Ajdovščina bo konec tedna gostila 14. Rally Vipavska dolina

Ajdovščina, 5. maja - Konec tedna bo v Zgornji Vipavski dolini ponovno dišalo po bencinskih hlapih. V Ajdovščini in okolici 9. in 10. maja pripravljajo 14. Rally Vipavska dolina Leone, na katerem se bo pomerilo preko 100 posadk iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Češke, Madžarske, Hrvaške in Srbije.