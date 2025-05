Kiel Davida Zeca do pomembne zmage v boju za obstanek

Augsburg, 4. maja - Nogometaši Holsteina Kiela, kjer igra tudi Slovenec David Zec, so dosegli pomembno zmago v boju za obstanek v nemški nogometni ligi. V 32. krogu so v gosteh s 3:1 premagali Augsburg in zdaj le še točko zaostajajo za 16. mestom, ki v bundesligi prinaša dodatne kvalifikacije za obstanek.