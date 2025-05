Rekar in Krampl zadnji v finalu na Baliju

Bali, 4. maja - Japonec Satone Yoshida in Angležinja Erin McNeice sta zmagovalca tekme v težavnosti za svetovni pokal v športnem plezanju na Baliju. Slovenci so se ob odsotnosti Janje Garnbret, ki se bo svetovnemu pokalu pridružila junija v Innsbrucku, potegovali za finali. Uspelo je Rosi Rekar in Miji Krampl, ki sta bili na koncu sedma oziroma osma.