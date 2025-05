V petek v Dolenji vasi zagorelo mansardno stanovanje

Ribnica, 4. maja - V petek okoli 16. ure je zagorela mansarda stanovanjske hiše v Dolenji vasi. Ob prihodu gasilcev je bil požar že polno razvit in je zajel mansardno stanovanje in strešno konstrukcijo. Med gašenjem požara se je gasilec lažje poškodoval, so zapisali na Facebook profilu Gasilske enote Ribnica. Požar so sicer hitro omejili, a je nastala velika škoda.