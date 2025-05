Madrid, 3. maja - Nogometaši Atletico Madrida v zadnjem mesecu in pol vidno nazadujejo. Po izpadu iz lige prvakov ter iz boja za prvaka tako v ligi kot v pokalu so izbranci Diega Simeoneja v 34. krogu domačega prvenstva doživeli novo razočaranje. V Vitorii so proti Alavesu osvojili le točko.