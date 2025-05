Obrtniki in podjetniki letos s 139 zahtevami do vlade

Ljubljana, 4. maja - Obrtniki in podjetniki so letos zbrali 139 zahtev do vlade, o katerih bodo 14. maja razpravljali na 20. Forumu obrti in podjetništva. Naslovili so jih Pametne rešitve za obrt in podjetništvo prihodnosti, med drugim pa naslavljajo zakon o dolgotrajni oskrbi, dohodninsko lestvico, nadomestila v času bolniškega staleža in debirokratizacijo.