Dobovec z desetico do druge zmage v polfinalu

Dobrepolje, 2. maja - Aktualni prvaki iz Dobovca so v polfinalu prve slovenske futsalske lige povedli z 2:0 v zmagah. Potem ko so na prvi tekmi doma z 9:1 ugnali ekipo NNIKAS Dobrepolje, so tudi v gosteh prevladovali in slavili z 10:1. Tudi v drugem polfinalu med ekipama Siliko Vrhnika in Bronx Škofije je rezultat 2:0 za Siliko. V seriji igrajo na tri zmage.