Tedenski pregled - Slovenija od 2. do 8. 5.

Ljubljana, 9. maja - Vlada je sprejela predlog pokojninske reforme in ga poslala v DZ. Odločila je tudi, da že letos zviša izdatke za obrambo in varnost. Ob 80. obletnici zmage nad nacizmom in fašizmom so se zvrstili pozivi k miru in opozorila na negotove razmere v svetu, predsednica republike pa je podelila zlati red za zasluge Zvezi združenj borcev za vrednote NOB.