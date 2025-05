Mineva 40 let od smrti publicistke in aktivistke Angele Vode

Ljubljana, 5. maja - Pred 40 leti je na današnji dan umrla učiteljica in publicistka Angela Vode. Z izrazitim socialnim čutom in bojem za narodnostne pravice ter enakopraven položaj žensk je delovala v času med obema vojnama ter bila vseskozi kritična do obstoječe družbe in razmer v njej. Zaradi trdnih prepričanj in stališč je bila njena življenjska pot izjemno težka.