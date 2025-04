Newyorške borze končale v zelenem

New York, 29. aprila - Indeksi na newyorških borzah so trgovanje sklenili z rastjo. Vlagatelji so premlevali četrtletne poslovne rezultate ameriških podjetij, predvsem pa so pozdravili napovedan izvršni ukaz, s katerim je predsednik ZDA Donald Trump ublažil ameriške carine na avtomobilsko industrijo. Po zaprtju borznega parketa je Trump izvršni ukaz tudi podpisal.