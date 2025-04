Fenerbahče že med najboljšimi štirimi, Real Madrid do prve zmage

Pariz/Madrid, 29. aprila - Košarkarji Fenerbahčeja so v tretji tekmi četrtfinala evrolige v gosteh po podaljšku premagali Pariz z 98:88 in si s 3:0 v zmagah priigrali uvrstitev med najboljše štiri. Real Madrid je v tretji tekmi premagal Olympiakos z 79:72 in s prvo zmago skupni izid v seriji znižal na 1:2.