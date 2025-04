Oblak državna prvakinja na Češkem, Friškovec na Madžarskem

Ljubljana, 29. aprila - Slovenska košarkarica Teja Oblak je z naslovom državnih prvakinj in nazivom najkoristnejše igralke finalne serije zaključila igranje za Prago. Po dramatičnem razpletu je do naslova madžarskih prvakinj prišla Zala Friškovec, korak do ruskega naslova je oddaljena Eva Lisec, je v pregledu reprezentantk v tujini zapisala Košarkarska zveza Slovenije.