Vreme: Ponoči bo pretežno jasno

Ljubljana, 29. aprila - Zvečer in ponoči bo precej jasno. V sredo bo pretežno jasno, čez dan bo v hribovitem svetu nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Jutranje temperature bodo od 5 do 10, ob morju okoli 12, najvišje dnevne od 22 do 26 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.