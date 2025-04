General Motors v prvem četrtletju presegel pričakovanja

New York, 29. aprila - Ameriški avtomobilski proizvajalec General Motors je v prvem letošnjem četrtletju kljub 2,3-odstotni rasti prihodkov utrpel 6,6-odstotni padec čistega dobička, ki pa je še vedno višji od pričakovanj analitikov. Obeti za celotno leto so zaradi ameriških uvoznih carin negotovi, zaradi česar tudi revidirajo celoletno napoved poslovanja, so pojasnili.