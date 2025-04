Danes mineva 30 let od zgodovinskega podviga na Anapurni

Jezersko, 29. aprila - Danes mineva 30 let od zgodovinskega slovenskega alpinističnega podviga na Anapurni. Prav na današnji dan pred tremi desetletji, 29. aprila 1995, sta brata Davo in Drejc Karničar kot prva Slovenca osvojila vrh Anapurne (8091 m) in s tem sklenila slovensko serijo vzponov na vseh 14 osemtisočakov, je sporočil Viki Grošelj.