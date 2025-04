Ljubljanska borza dopoldne v zelenem

Ljubljana, 29. aprila - Indeks Ljubljanske borze SBI TOP se je dopoldne obarval zeleno in do 11.30 pridobil 0,29 odstotka. Vlagateljem so daleč najbolj zanimive delnice Krke, s katerimi so doslej sklenili za nekaj več kot pol milijona evrov poslov. Njihov tečaj se je zvišal za 0,29 odstotka. Nekaj več prometa je še z delnicami NLB, ki se prav tako dražijo.