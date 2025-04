Lillard zaradi poškodbe Ahilove tetive že končal sezono

New York, 29. aprila - Ameriški košarkar in član moštva Milwaukee Bucks Damian Lillard je zaradi poškodbe Ahilove tetive na levi nogi že končal sezono. Zaradi omenjene poškodbe bo moral na operacijo, pri čemer še ni znano, kako dolgo časa bo trajalo okrevanje in kdaj se bo vrnil na košarkarska igrišča, poroča ESPN.