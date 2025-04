Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 4.)

Ljubljana, 28. aprila - Tuje tiskovne agencije so pisale o poštni znamki, posvečeni Novi Gorici in Gorici, ki je nastala v sklopu projekta EPK 2025. Poročale so tudi o plenarnem zasedanju Hrvaške škofovske konference, otvoritve se je udeležil tudi novomeški škof in predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje.