Evropske borze navzgor; cenejša nafta, stabilen evro

London/Frankfurt/Pariz, 28. aprila - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma zvišali. Vlagatelji so zadovoljni, da konec tedna ni prišlo do stopnjevanja trgovinske vojne, ter da si države prizadevajo za omilitev carin, ki jim jih je naložil ameriški predsednik Donald Trump. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se ni bistveno spremenil.