V Monoštru predstavili zbornik o slovenskih medijih na Madžarskem in Hrvaškem

Monošter, 28. aprila - Zbornik Slovenski mediji na Madžarskem in Hrvaškem nekoč in danes, ki ga je danes predstavila Slovenska matica, osvetljuje vlogo slovenskih medijev med manjšinskimi skupnostmi na Madžarskem in Hrvaškem. Slovenska manjšina tu nima tolikšne podpore in komunikacijskih sredstev kot v Italiji in Avstriji, je pojasnila urednica Zarika Snoj Verbovšek.

Gre za sklepno dejanje serije treh posvetov in zbornikov o slovenskih medijih v sosednjih državah, je pojasnila Snoj Verbovšek. Zbornik prinaša prispevke Dušana Mukiča, Francija Justa, Nikolette Vajda Nagy, Barbare Riman in Agate Klinar Medaković. Avtorji v prispevkih predstavijo razvoj, vlogo in izzive slovenskih medijev med manjšinskimi skupnostmi na Madžarskem in Hrvaškem, kjer slovensko govoreča manjšina nima tolikšne podpore in razpoložljivih komunikacijskih sredstev kot v Italiji in Avstriji, ki sta bili obravnavani na predhodnih posvetih, je dejala Snoj Verbovšek.

Zbornik skuša odgovoriti tudi na vprašanja, kako so se mediji razvijali med zamejskimi Slovenci, kakšno vlogo so imeli pri ohranjanju narodne zavesti ter kako se soočajo z izzivi digitalizacije in upadanja pomena tradicionalnih medijev, je dodala urednica zbornika. Obravnava tudi težave manjšinskih medijev, povezane z omejeno odmevnostjo, iskanjem kadrov in financiranjem ter njihove poglede v prihodnost.

Kot je na predstavitvi v Monoštru poudarila Snoj Verbovšek, je Slovenska matica predana tudi ohranjanju stikov s Slovenci zunaj meja matične domovine. "V skladu s svojim poslanstvom smo pripravili cikel posvetov o slovenskih medijih v sosednjih državah, ki smo jih zaključili z izdajo treh zbornikov, danes pa predstavljamo zadnjega v tej seriji," je povedala.

Predstavljeni zbornik vključuje še analizo televizijske oddaje Slovenski utrinki, ki jo v Sombotelu pripravlja njen novinar in urednik Dušan Mukič in katere glavno poslanstvo je ohranjanje jezika, kulture in izročila porabskih Slovencev. Oddaja, ki jo v celoti financira madžarska javna televizija, je vidna tudi na vseh programih RTV Slovenija, od leta 2010 pa je dostopna tudi na portalu 365.rtvslo.si.

Franci Just je v svojem prispevku izpostavil pomen literarnega posredovanja pri Slovencih na Madžarskem kot ključnega pri ohranjanju vitalnosti in identitete skupnosti. Posebej izpostavlja vlogo tednika Narodne novine / Ljudski list in časopisa Porabje, ki vse od leta 1991 kot "ljudski medij" porabskih Slovencev podpira tudi sodobno porabsko narečno ustvarjanje prek knjižne zbirke Med Rabo in Muro.

Just je za STA poudaril pomen tiskanih medijev za identiteto Slovencev v Porabju: "Zelo zahtevne družbenozgodovinske in posledično tudi neugodne kulturne razmere so povzročile, da porabski Slovenci v preteklosti niso mogli razviti ustrezne literarne infrastrukture, se pravi tistih dejavnikov in sredstev, ki omogočajo izdajanje in literarno komunikacijo. Niso imeli ne svoje založbe ne literarne revije, zato so bili tiskani mediji, pri katerih so sodelovali, zanje izjemno pomembni, saj so jim posredovali slovensko književnost iz matične domovine in tudi književnost, ki so jo ustvarjali sami."

Glavna in odgovorna urednica časopisa Porabje Nikoletta Vajda Nagy je za STA povedala, da je poglavitna naloga časopisa Porabje obveščanje v slovenskem jeziku. "To prispeva k ohranjanju slovenskega maternega jezika v Porabju in poleg tega časopis posreduje tudi kulturne in verske vrednote porabskih Slovencev in krepi kulturno in narodno identiteto naše skupnosti," je dejala Vajda Nagy, ki se trudi preseči izzive modernega časa in med bralce pritegniti tudi čim več mladih.

Zbornik je sklenjen s kratkimi življenjepisi avtorjev in povzetki njihovih prispevkov. V prihodnje so predvidene tudi predstavitve zbornika na Hrvaškem, sprva na Reki, nato še na drugih lokacijah. Izid publikacije je sofinanciral Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.