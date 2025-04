Ljubljanska borza: Cenejše le delnice NLB

Ljubljana, 28. aprila - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP se je danes zvišal za 0,40 odstotka. Delnice Petrola in Telekoma Slovenije so se podražile za več kot odstotek, k rasti indeksa pa je prispevala tudi večina preostalih delnic, pocenile so se le delnice NLB. Borzni posredniki so sklenili za skupaj 2,4 milijona evrov poslov.