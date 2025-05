V muzeju Louvre razstava o umetnosti na dvoru Rudolfa II.

Pariz, 6. maja - V pariškem muzeju Louvre so razstavo posvetili umetnosti na praškem dvoru Rudolfa II. (1552-1612). Nosilec krone Svetega rimskega cesarstva je bil velik mecen umetnosti in znanosti. Zanimalo ga je preučevanje narave in je na dvor vabil učenjake in umetnike iz vse Evrope, s čimer je Praga v njegovem času postala laboratorij in kraj eksperimentov.