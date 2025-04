Snežne razmere v visokogorju

V petek je snežilo nad 1800 metri, nad 2000 metri je v Julijskih Alpah padlo do 20 centimetrov snega, v Kamniško-Savinjskih Alpah do 30 centimetrov. Novi sneg je bil kmalu po koncu padavin vlažen, a stabilen. Ob sončnem vremenu v nedeljo in danes, v ponedeljek, dopoldan, se je sneg izraziteje navlažil do najvišjih vrhov, zato so se na strmih pobočjih spontano prožili plazovi mokrega nesprijetega snega. Sneg se hitro tali, snežna meja se dviga.

Od ponedeljka do petka bo vreme podobno: dopoldne sončno, sredi dneva bo nastala kopasta oblačnost, ki bo zagrnila vrhove. Danes, v ponedeljek, popoldne lahko nastane kakšna ploha, v sledečih dneh pa padavin ne bo. Toplo bo, nulta izoterma bo blizu višine 3000 metrov. Na 1500 metrih bo okoli deset stopinj Celzija, na 2000 metrih okoli sedem stopinj Celzija. Vetra bo le malo.

Zrak bo dokaj suh, zato bo površina snežne odeje ponoči pomrznila nad višino 2000 metrov. Snežna površina se bo tam spreminjala v značilni dnevnih spomladanskih ciklih. Nižje bo sneg predvidoma ostal mehak in se sesedal ter talil. Nad 2000 metri bo snežna odeja vsak dan bolj stabilna, verjetnost spontanega proženja plazov mokrega snega se bo povečala čez dan zaradi sončevega obsevanja. Pod 2000 metrov lahko na zelo strmem pobočju smučar sproži površinski plaz mokrega nesprijetega snega. Poleg tega so tam grožnja globoki plazovi mokrega sprijetega snega, ki se lahko sprožijo spontano ne glede na čas dneva, osončenost in dodatno obremenitev.