Ameriški režiser Payne na čelu žirije beneškega filmskega festivala

Benetke, 28. aprila - Z oskarjema in zlatima globusoma nagrajeni ameriški režiser in scenarist Alexander Payne bo na čelu žirije letošnjega beneškega filmskega festivala, so danes po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočili organizatorji festivala. Upravni odbor bienala ga je za predsednika žirije imenoval po priporočilu direktorja festivala Alberta Barbere.