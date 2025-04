Z nezanesljivo vožnjo prepolnega vozila 20-letnik prislužil več kot 2300 evrov globe

Ljubljana/Brežice, 28. aprila - Med kontrolo prometa na Drnovem so policisti v petek zaradi nezanesljive vožnje ustavili 20-letnega voznika osebnega avtomobila, ki sprva ni ustavil. Med drugim so ugotovili, da nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil je neregistriran in nezavarovan avtomobil in preveč potnikov, so sporočili s policije. Grozi mu več kot 2300 evrov globe.