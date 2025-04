SBI TOP dopoldne rahlo navzgor

Ljubljana, 28. aprila - Indeks SBI TOP Ljubljanske borze se je v današnjem dopoldanskem trgovanju rahlo okrepil. Do 11.30 se je zvišal za 0,06 odstotka, navzgor pa ga potiskajo delnice NLB, Petrola in Telekoma Slovenije. Vlagatelji največ povprašujejo po delnicah NLB in Krke, slednje so se sicer kot edine dopoldne pocenile.