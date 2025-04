Strabag z rekordnim 2024

Dunaj, 28. aprila - Avstrijski gradbeni koncern Strabag, ki je aktiven tudi na slovenskem trgu, je lani ustvaril 823 milijonov evrov čistega dobička, kar je 31 odstotkov več kot predlani in nov rekord. Do rekordnega dobička je prišlo kljub rahlemu padcu prihodkov in stagnaciji vrednosti projektov v teku. Medtem je rekorden obseg dogovorjenih gradbenih poslov.