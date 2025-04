Dvorana slavnih rock'n'rolla bogatejša za sedem novih članov

Cleveland, 29. aprila - Dvorana slavnih rock'n'rolla bo bogatejša za sedem novih članov, ki so jih s sprejemom v ta hram slavnih nagradili zaradi njihove izvirnosti in zgodovinskega vpliva na rock'n'roll glasbo. Med novimi člani sta skupini Bad Company in Soundgarden, pevci Chubby Checker, Joe Cocker in Cyndi Lauper ter dua The White Stripes in Outkast.