S tekmo Arsenal - PSG začetek polfinala lige prvakov

London, 29. aprila - V elitni nogometni ligi prvakov bosta danes in v sredo ob 21. uri na sporedu prvi tekmi polfinala. Drevi se bosta pomerila Arsenal in Paris Saint-Germain, v sredo pa še Barcelona in Inter. Povratni tekmi bosta čez teden dni. V četrtek bodo na vrsti še polfinalni obračuni v evropski in konferenčni ligi.