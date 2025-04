Azijske borze previdno v nov teden

Tokio/Hongkong/Šanghaj, 28. aprila - Osrednje borze v Aziji so neenotno vstopile v nov trgovalni teden. Kljub pozitivnemu obratu pretekli teden po veliki pretresih, ki so sledili radikalnim carinskim ukrepom administracije predsednika ZDA Donalda Trumpa, so vlagatelji previdni. Ob uspešnosti trgovinskih pogovorov jih zanimajo tudi morebitne nove kitajske spodbude gospodarstvu.