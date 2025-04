Cene nafte navzgor

Singapur, 28. aprila - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale, čeprav so trgovci še naprej zaskrbljeni zaradi trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko, ki so zameglile obete za rast svetovnega gospodarstva, poročajo agencije. Nestrpno čakajo tudi na odločitev skupine Opec+ o morebitnem dvigu obsega črpanja. Organizacija bo zasedala prihodnji teden.