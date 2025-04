Murašice in Radomljanke s tremi točkami iz Ljubljane

Ljubljana, 27. aprila - Nogometašice v prvi slovenski ženski nogometni ligi so danes odigrale štiri tekme 21. kroga. Prvakinje Mura Nona so s 7:0 premagale Ljubljano, Radomlje Medex pa so bile boljše od Olimpije s 3:0. Krim Hubat je doma z 1:0 premagal Gažon Le-Log, v Velesovem so z 2:1 nad Cerkljami slavile nogometašice Primorja Tosle Nutricosmetics.