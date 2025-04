London, 27. aprila - Nogometaši Manchester Cityja so si kot drugi priigrali finale pokala FA za sezono 2024/25. Na Wembleyju so v polfinalu z 2:0 premagali Nottingham Forest. Že v soboto je Crystal Palace na osrednjem angleškem stadionu presenetil Aston Villo in jo premagal s 3:0.