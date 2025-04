Ob Odenseju in Györu na final 4 še Metz in Esbjerg

Ljubljana, 27. aprila - Rokometašice Metza in Esbjerga so še zadnje udeleženke zaključnega turnirja najboljše četverice v ligi prvakinj. Metz je v francoskem dvoboju še drugič ugnal Brest, medtem ko so tesen obračun med Esbjergom in Bukarešto slovenske reprezentantke Elizabeth Omoregie ob koncu dobile danske predstavnice.