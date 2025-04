Na Trgu svetega Petra na tisoče mladih počastilo pokojnega Frančiška

Vatikan, 27. aprila - Na Trgu svetega Petra se je danes, dan po pogrebu papeža Frančiška, zbralo okoli 200.000 ljudi, med katerimi je bilo precej mladih, ki so se poklonili pokojnemu. Mladi so v Vatikan prišli zaradi napovedane razglasitve prvega milenijca za svetnika, ki so jo sicer po smrti papeža Frančiška preložili.