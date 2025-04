Barcelona po podaljšku premagala Real in osvojila kraljevi pokal

Sevilla, 27. aprila - Nogometaši Barcelone so v večnem španskem derbiju po podaljšku s 3:2 premagali Real iz Madrida in v Sevilli osvojili španski pokal. Srečanje je odločil obrambni igralec Jules Kounde, Katalonci, ki se letos nadejajo štirih lovorik, pa so pokal osvojili dvaintridesetič, kar je rekord.