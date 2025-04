Newcastle spet tretji, zmagal tudi Chelsea

Ljubljana, 26. aprila - Nogometaši Newcastla nadaljujejo svojo pot proti ligi prvakov. V 34. krogu angleške lige so na domačem igrišču upravičili vlogo favoritov, s 3:0 premagali Ipswich in ga s tem tudi matematično poslali v nižjo konkurenco. Sami pa so se vsaj začasno vrnili na tretje mesto prvenstvene razpredelnice. Pred Manchester Cityjem imajo točko prednosti.