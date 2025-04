Bayern še korak bližje 34. naslovu v bundesligi

Berlin, 26. aprila - Nogometaši Bayerna so v 31. krogu nemškega prvenstva v Münchnu premagali tekmece iz Mainza s 3:0 in se še bolj približali 34. naslovu državnih prvakov. Bavarci so tri kroge pred koncem prvenstva zadržali osem točk prednosti pred najbližjimi zasledovalci in branilci lanskega naslova iz Leverkusna, ki so bili doma boljši od Augsburga z 2:0.