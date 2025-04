Izidi EP v judu

* Izidi:

- ženske:

- do 78 kg: 1. Patricia Sampaio (Por), 2. Anna Monta Olek (Nem), 3. Julija Kurčenko (Rus) in Fanny Estelle Posvite (Fra);

- nad 78 kg: 1. Romane Dicko (Fra), 2. Raz Hershko (Izr), 3. Elis Starceva (Rus) in Asya Tavano (Ita);

- moški:

- do 100 kg: 1. Ilija Sulamanidze (Gru), 2. Zelim Kotsojev (Aze), 3. Simeon Catharina (Niz) in Gennaro Pirelli (Ita);

- nad 100 kg: 1. Inal Tasojev (Rus), 2. Valerij Endovitskij (Rus), 3. Erik Abramov (Nem) in Lukaš Krpalek (Češ)