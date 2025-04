Papeža Frančiška pokopali v rimski baziliki Marije Snežne

Rim, 26. aprila - Papeža Frančiška so po pogrebni slovesnosti na Trgu svetega Petra in sprevodu po rimskih ulicah pokopali v baziliki Marije Snežne, je sporočil Vatikan. Pokopu je prisostvovalo več cerkvenih dostojanstvenikov in članov Frančiškove družine. V Vatikanu in Rimu se je od njega poslovilo skupno okrog 400.000 ljudi.