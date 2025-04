Svet se je poslovil od papeža Frančiška

pripravila Maja Cerkovnik

Vatikan/Rim, 26. aprila - V rimski baziliki Marije Snežne so danes pokopali papeža Frančiška. Pred tem so se njegovega pogreba v Vatikanu udeležili številni svetovni voditelji in 250.000 vernikov, še 150.000 ljudi se je papežu poklonilo ob poti k zadnjemu počivališču. Ob robu pogreba je bilo več dvostranskih srečanj, med drugim sta se sešla predsednika ZDA in Ukrajine.