Rokometašice iz Odenseja in Györa prve polfinalistke lige prvakinj

Ljubljana, 26. aprila - Rokometašice danskega Odenseja in madžarskega Györa so se po današnjih povratnih četrtfinalnih tekmah uvrstile na zaključni turnir lige prvakinj, ki bo 31. maja in 1. junija v dvorani MVM Dome v Budimpešti. Danski Odense je izločil madžarski Ferencvaros, branilka naslova iz madžarskega Györa pa nemški Ludwigsburg.