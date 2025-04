Na Frančiškovem pogrebu številni državni voditelji

Vatikan, 26. aprila - Na današnjem pogrebu papeža Frančiška v Vatikanu je prisotnih 162 tujih delegacij, vključno več deset voditeljev držav in organizacij ter monarhi. Med njimi so tako ameriški predsednik Donald Trump, predsednik Ukrajine Volodomir Zelenski kot voditelji večine evropskih držav in evropskih institucij, poročajo tuje tiskovne agencije.