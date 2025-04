Edmonton z izjemno tretjino do zmanjšanja zaostanka proti kraljem

Edmonton, 26. aprila - Hokejisti Los Angeles Kings so na tretji tekmi prvega kroga končnice severnoameriške hokejske lige NHL na gostovanju v Edmontonu izgubili s 4:7. Gostitelji so do zmage in zmanjšanja zaostanka v seriji na 1:2 prišli po izjemni zadnji tretjini, v kateri so dosegli štiri zadetke in preobrnili zaostanek. Anže Kopitar je za kralje prispeval podaji.